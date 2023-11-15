Марочко: ВСУ усилили удары дронами-камикадзе по объектам гражданской инфраструктуры
Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что такие случаи уже зафиксированы в Кременной, Пролетарске, Новодружеске и Лисичанске.
По словам Марочко, целями для ударов становятся жилые дома, ЛЭП, электроподстанции, газопроводы и газораспределительные станции.
Ранее одна из подстанций Горловки была повреждена после обстрела со стороны ВСУ.
За прошедшие сутки ВС Украины 11 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 52 боеприпаса.