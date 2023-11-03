Специалист Баженов прокомментировал меры по стабилизации цен на топливо

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов прокомментировал сообщение о том, что президент России Владимир Путин поручил правительству при участии нефтяных компаний принять меры по стабилизации цен на топливо.

«В целом рынок стабилизировался. Всё происходит в рамках дозволенного, в рамках инфляции. Меры были приняты достаточно жёсткие, а это поручение контрольное, чтобы дополнительно проверить эту ситуацию», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, меры правительства позволили сократить крупнооптовую биржевую цену, которая со временем отразилась и на розничной.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что отдельные АЗС в России держат цены на топливо выше средних по стране.