Путин поручил кабмину принять меры по стабилизации цен на топливо

Президент России Владимир Путин поручил правительству при участии нефтяных компаний принять меры по стабилизации цен на топливо.

«Правительству Российской Федерации при участии вертикально интегрированных нефтяных компаний принять меры по стабилизации розничных и оптовых цен на бензин и дизельное топливо», — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Отмечается, что доклад необходимо представить до 10 ноября и до 8 декабря 2023 года.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что отдельные АЗС в России держат цены на топливо выше средних по стране.