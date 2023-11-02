Путин поручил кабмину принять меры по стабилизации цен на топливо
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«Правительству Российской Федерации при участии вертикально интегрированных нефтяных компаний принять меры по стабилизации розничных и оптовых цен на бензин и дизельное топливо», — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Отмечается, что доклад необходимо представить до 10 ноября и до 8 декабря 2023 года.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что отдельные АЗС в России держат цены на топливо выше средних по стране.