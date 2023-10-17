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Талантливых детей Ямала поощрят грантами

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Талантливых детей Ямало-Ненецкого автономного округа поощрят денежными выплатами. Также за творческие достижения предусмотрены ежемесячные стипендии.
Талантливых детей Ямала поощрят грантами
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства округа.

«Глава региона Дмитрий Артюхов подписал распоряжение о присуждении премии за высокие творческие достижения молодым дарованиям. Размер гранта составляет 100 тыс. рублей», — рассказали в пресс-службе.

Денежные вознаграждения вручат учащимся, проявившим себя в сфере искусства и культуры на конкурсах и фестивалях.

Ранее сообщалось, что в Перми анонсировали строительство центра поддержки одарённых детей.

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