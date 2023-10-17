Талантливых детей Ямала поощрят грантами
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства округа.
«Глава региона Дмитрий Артюхов подписал распоряжение о присуждении премии за высокие творческие достижения молодым дарованиям. Размер гранта составляет 100 тыс. рублей», — рассказали в пресс-службе.
Денежные вознаграждения вручат учащимся, проявившим себя в сфере искусства и культуры на конкурсах и фестивалях.
Ранее сообщалось, что в Перми анонсировали строительство центра поддержки одарённых детей.