Талантливых детей Ямала поощрят грантами

Талантливых детей Ямало-Ненецкого автономного округа поощрят денежными выплатами. Также за творческие достижения предусмотрены ежемесячные стипендии.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства округа.

«Глава региона Дмитрий Артюхов подписал распоряжение о присуждении премии за высокие творческие достижения молодым дарованиям. Размер гранта составляет 100 тыс. рублей», — рассказали в пресс-службе.

Денежные вознаграждения вручат учащимся, проявившим себя в сфере искусства и культуры на конкурсах и фестивалях.

Ранее сообщалось, что в Перми анонсировали строительство центра поддержки одарённых детей.