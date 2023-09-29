В Перми анонсировали строительство центра поддержки одарённых детей

Правительство Пермского края сообщило, что в Перми построят центр поддержки одарённых детей «Академия Первых».

Об этом пишет URA.RU.

Отмечается, что соглашение о создании центра было подписано в Москве в рамках Российской недели государственно-частного партнёрства.

Проект разработают по типу сочинского центра «Сириус».

«Общая стоимость проекта составит 2,4 млрд рублей, а срок действия концессионного соглашения составит семь лет», — заявили в пермском правительстве.

Здание будет построено на улице Академика Королёва.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе построят 25 новых образовательных учреждений по поручению губернатора региона Дмитрия Артюхова.