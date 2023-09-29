В Перми анонсировали строительство центра поддержки одарённых детей
- РИА Новости
Об этом пишет URA.RU.
Отмечается, что соглашение о создании центра было подписано в Москве в рамках Российской недели государственно-частного партнёрства.
Проект разработают по типу сочинского центра «Сириус».
«Общая стоимость проекта составит 2,4 млрд рублей, а срок действия концессионного соглашения составит семь лет», — заявили в пермском правительстве.
Здание будет построено на улице Академика Королёва.
Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе построят 25 новых образовательных учреждений по поручению губернатора региона Дмитрия Артюхова.