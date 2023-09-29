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В Ямало-Ненецком автономном округе построят 25 образовательных учреждений

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В Ямало-Ненецком автономном округе построят 25 новых образовательных учреждений по поручению губернатора региона Дмитрия Артюхова.
В Ямало-Ненецком автономном округе построят 25 образовательных учреждений
  • РИА Новости

Об этом сообщил «Ямал 1» со ссылкой на пресс-службу правительства округа.

Отмечается, что в Новом Уренгое завершается строительство Арктического лицея, который станет самой большой школой в округе. Там смогут обучаться 1600 учеников.

Также сообщается, что в регионе за пять лет открыли 28 новых детских садов.

В свою очередь, sovainfo.ru сообщила со ссылкой на пресс-службу муниципалитета, что в посёлке Смышляевка Волжского района строится новая поликлиника, рассчитанная на 1062 посещения в смену. Её строительство началось в апреле.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области сдали в эксплуатацию 670 тыс. кв. м жилья с начала года.

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