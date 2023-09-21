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В Оренбургской области сдали в эксплуатацию 670 тысяч квадратных метров жилья с начала года

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В Оренбургской области с начала 2023 года сдали в эксплуатацию почти 670 тыс. кв. м жилья, что почти на 13,5% больше, чем годом ранее.
В Оренбургской области сдали в эксплуатацию 670 тысяч квадратных метров жилья с начала года
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на Telegram-канал губернатора Дениса Паслера.

В случае с многоквартирными домами рост составил около 20% по сравнению с 2022 годом.

Выданы разрешения на строительство ещё более 900 тыс. кв. м жилой площади, в стадии строительства находятся уже 700 тыс. кв. м.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что с начала 2023 года обновлено 167 территорий школ, детских садов и колледжей в 79 районах столицы.

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