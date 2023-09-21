В Оренбургской области сдали в эксплуатацию 670 тысяч квадратных метров жилья с начала года
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на Telegram-канал губернатора Дениса Паслера.
В случае с многоквартирными домами рост составил около 20% по сравнению с 2022 годом.
Выданы разрешения на строительство ещё более 900 тыс. кв. м жилой площади, в стадии строительства находятся уже 700 тыс. кв. м.
Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что с начала 2023 года обновлено 167 территорий школ, детских садов и колледжей в 79 районах столицы.