МВД: Россия ждёт от ООН чёткой оценки удара по Севастополю ракетами ATACMS

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что Москва ждёт от ООН «чёткой, принципиальной и взвешенной» оценки украинского удара ракетами ATACMS по пляжу в Севастополе.

«Я вчера руководству ООН заявил прямо, что мы дожидаемся от этой организации международной чёткой, принципиальной и взвешенной оценки обстрела американскими ракетами, снаряжёнными кассетными боеприпасами, нашего мирного населения в Севастополе», — передаёт его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Колокольцев проведёт переговоры с заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа на саммите в США.

Также он заявил о попытках ряда западных стран исключить Россию из Интерпола.