МВД: Россия ждёт от ООН чёткой оценки удара по Севастополю ракетами ATACMS
«Я вчера руководству ООН заявил прямо, что мы дожидаемся от этой организации международной чёткой, принципиальной и взвешенной оценки обстрела американскими ракетами, снаряжёнными кассетными боеприпасами, нашего мирного населения в Севастополе», — передаёт его слова РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Колокольцев проведёт переговоры с заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа на саммите в США.
Также он заявил о попытках ряда западных стран исключить Россию из Интерпола.