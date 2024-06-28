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Экс-премьер Португалии Антониу Кошта назначен на пост главы Евросовета

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Экс-премьер Португалии Антониу Кошта назначен на пост главы Евросовета.

Об этом пишет Politico, передаёт РИА Новости.

Кроме того, сообщается, что премьер Эстонии Кая Каллас назначена на пост главы дипломатии Евросоюза.

«Лидеры ЕС в четверг дали зелёный свет… Коште стать следующим главой Евросовета и поддержали… Каллас, чтобы она стала следующим верховным дипломатом блока», — говорится в публикации.

Ранее поступала информация, что в ЕС намерены поддержать переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на пост главы ЕК.

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