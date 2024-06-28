Кабулов: Запад вмешивается в выборы президента Ирана через свою агентуру

Страны Запада вмешиваются в выборы президента Ирана через свою агентуру, но пока не имеют успеха.

Такое мнение выразил специальный представитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

По его словам, Запад никогда не прекращал вмешиваться во внутренние дела Ирана.

«У меня практически нет сомнений, что он (Запад. — RT) даже не пытается, он и делает это через своих ставленников, агентуру», — отметил Кабулов.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммадом Мохбером пожелал народу исламской республики успешного проведения предстоящих президентских выборов.