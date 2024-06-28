Первые предвыборные дебаты Байдена и Трампа пройдут без зрителей и репортёров
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ассоциацию журналистов Белого дома.
Отмечается, что такая практика нестандартна.
При этом в ассоциации рассчитывают, что организующий дебаты телеканал пустит в помещение, где они будут проходить, хотя бы одного журналиста пула.
Ранее стало известно, что первые предвыборные дебаты Байдена и Трампа пройдут 27 июня.
При этом Трамп заявил, что Байдену придётся стоять во время дебатов с ним.