Первые предвыборные дебаты Байдена и Трампа пройдут без зрителей и репортёров

Первые предвыборные дебаты президента США Джо Байдена и экс-главы Белого дома Дональда Трампа пройдут без зрителей и репортёров в студии.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ассоциацию журналистов Белого дома.

Отмечается, что такая практика нестандартна.

При этом в ассоциации рассчитывают, что организующий дебаты телеканал пустит в помещение, где они будут проходить, хотя бы одного журналиста пула.

Ранее стало известно, что первые предвыборные дебаты Байдена и Трампа пройдут 27 июня.

При этом Трамп заявил, что Байдену придётся стоять во время дебатов с ним.