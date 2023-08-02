Губернатор Тюменской области Моор заявил, что история ВДВ полна примерами героизма
Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил десантников с Днём ВДВ и отметил, что история этого рода войск полна примерами героизма, их верности чести и долгу, преданности Родине.
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу губернатора.
По его словам, десантники всегда верны боевому девизу «Никто кроме нас».
Ранее RT сообщало, что глава Минобороны России Сергей Шойгу поздравил десантников с Днём ВДВ.
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