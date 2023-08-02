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Губернатор Тюменской области Моор заявил, что история ВДВ полна примерами героизма

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил десантников с Днём ВДВ и отметил, что история этого рода войск полна примерами героизма, их верности чести и долгу, преданности Родине.
Губернатор Тюменской области Моор заявил, что история ВДВ полна примерами героизма
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу губернатора.

По его словам, десантники всегда верны боевому девизу «Никто кроме нас».

Ранее RT сообщало, что глава Минобороны России Сергей Шойгу поздравил десантников с Днём ВДВ.

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