Губернатор Тюменской области Моор заявил, что история ВДВ полна примерами героизма

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил десантников с Днём ВДВ и отметил, что история этого рода войск полна примерами героизма, их верности чести и долгу, преданности Родине.

РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу губернатора. По его словам, десантники всегда верны боевому девизу «Никто кроме нас». Ранее RT сообщало, что глава Минобороны России Сергей Шойгу поздравил десантников с Днём ВДВ.