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Шойгу поздравил десантников с Днём ВДВ

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу поздравил десантников с Днём ВДВ.
Шойгу поздравил десантников с Днём ВДВ
  • РИА Новости

«Во все времена воины «крылатой пехоты» были образцом истинного патриотизма, верности воинской присяге и долгу. Их отвага, стойкость и сила духа, помноженные на высочайшее мастерство, обеспечивали надёжную защиту страны от враждебных посягательств», — отметил он в своём приказе.

Министр указал, что в ходе специальной военной операции личный состав ВДВ проявляет беспримерный героизм, мужество и взаимовыручку. Шойгу выразил уверенность, что десантники и впредь будут с честью отстаивать национальные интересы России.

«Особые слова благодарности выражаю ветеранам за безупречную самоотверженную службу и преданность десантному братству. Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником! Желаю крепкого здоровья, стойкости духа, новых свершений во имя нашего Отечества!» — отметил глава Минобороны России.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил десантников с Днём ВДВ и отметил их мужество и отвагу в зоне СВО.

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