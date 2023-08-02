Президент России Владимир Путин поздравил десантников с Днём ВДВ и отметил их мужество и отвагу в зоне СВО.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Поздравляю вас с Днём Воздушно-десантных войск», — говорится в поздравительной телеграмме.

Он указал, что многие поколения солдат и офицеров ВДВ вписали яркие, незабываемые страницы в героическую летопись ВС России. В настоящее же время десантники достойно продолжают традиции в зоне СВО.

«Они с честью решают поставленные задачи, проявляют мужество и отвагу, силу духа и несгибаемый характер, плечом к плечу со своими товарищами защищают Россию... Желаю вам успехов, здоровья и всего наилучшего», — подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что в День ВДВ в Оренбурге возложат цветы к Вечному огню и почтут память погибших воинов минутой молчания.