В Оренбурге в День ВДВ почтут память погибших

В честь 93-й годовщины Воздушно-десантных войск 2 августа в Оренбурге возложат цветы к Вечному огню и почтут память погибших воинов минутой молчания.

РИА Новости

Об этом сообщает RIA56. Уточняется, что десантники почтут память Виктора Лебедева, Рустама Сираева, героя СССР Василия Маргелова. Ранее сообщалось, что в Хабаровске состоялся парад кораблей в честь Дня Военно-морского флота России.