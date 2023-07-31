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В Оренбурге в День ВДВ почтут память погибших

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В честь 93-й годовщины Воздушно-десантных войск 2 августа в Оренбурге возложат цветы к Вечному огню и почтут память погибших воинов минутой молчания.
В Оренбурге в День ВДВ почтут память погибших
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56.

Уточняется, что десантники почтут память Виктора Лебедева, Рустама Сираева, героя СССР Василия Маргелова.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске состоялся парад кораблей в честь Дня Военно-морского флота России.

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