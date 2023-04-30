Захарова выразила соболезнования в связи со смертью Вячеслава Зайцева

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила соболезнования в связи с кончиной модельера Вячеслава Зайцева.

«Соболезнования семье, друзьям, нам всем. Какое счастье, что я успела побывать, как теперь понимаю, на последнем гала летом прошлого года в Зарядье и пообщаться с Вячеславом Михайловичем!» — написала она в Telegram.

Ранее стало известно, что российский модельер Вячеслав Зайцев умер в возрасте 85 лет.

Депутат и первый зампред комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко в беседе с RT назвала Зайцева «очень знаковой фигурой» в истории русской моды.