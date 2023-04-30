Депутат Драпеко: Зайцев превратил моду в шоу

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Анастасия Белоусова
Депутат и первый зампред комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко в беседе с RT поделилась воспоминаниями о модельере Вячеславе Зайцеве, скончавшемся сегодня в возрасте 85 лет.
Депутат Драпеко: Зайцев превратил моду в шоу
  • РИА Новости

«Зайцев был одной из ярчайших фигур, который превратил моду в шоу. До него у нас существовали дома мод и показы, но никогда не было так ярко и интересно. Зайцев был очень знаковой фигурой», — поделилась Драпеко.

Она отметила, что имя Зайцева гремело по всей стране.

«Звёзды кинематографа мечтали одеваться у него. Конечно, очень жалко, что он ушёл, искренне соболезную. Без него жизнь будет более пресной», — заключила депутат.

Российский модельер Вячеслав Зайцев умер в возрасте 85 лет.

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