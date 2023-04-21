Суд в Ростове-на-Дону приговорил бойца ВСУ к 3,5 года за участие в «Правом секторе»

Суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского военного, взятого в плен в Мариуполе, к трём с половиной годам колонии за участие в «Правом секторе»*.

Об этом сообщило управление ФСБ по Ростовской области.

Старшего стрелка 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ взяли в плен на территории металлургического комбината «Азовсталь».

В сентябре 2022 года в отношении него возбудили дело по ч. 2 ст. 282.2 УК (участие в деятельности экстремистской организации), пишет РИА Новости.

В мае 2022 года в ФСБ сообщили, что в Калининграде задержали сторонника «Правого сектора», который готовил теракт в канун Дня Победы.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).