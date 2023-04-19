Постоянно проживающие в ДНР граждане весной 2023 года не будут отправляться в армию

Граждане, которые постоянно проживают в ДНР, весной 2023 года не будут отправляться в войска для прохождения службы.

«Согласно указаниям вышестоящего командования и учитывая обстановку на территории республики, а также в условиях проведения СВО, в период проведения весенней призывной кампании 2023 года граждане, постоянно проживающие на территории Донецкой Народной Республики, в войска для прохождения военной службы отправляться не будут», — говорится в сообщении Telegram-канала «ДНР. Принято», где публикуются официальные документы региона.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин подписал указ о создании призывной комиссии в республике и местных администрациях.

Также сообщалось, что в Москве заработала горячая линия для желающих пойти на военную службу по контракту, а также открылся единый пункт отбора на военную службу, куда могут обратиться как москвичи, так и жители других регионов России или иностранцы.