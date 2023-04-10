Академик РАН Тутельян посоветовал ежедневно употреблять по 150 г ржаного и пшеничного хлеба

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Академик РАН, научный руководитель ФИЦ питания и биотехнологии Виктор Тутельян рассказал, что хлеб крайне полезен для человека, его нельзя исключать из рациона.
Академик РАН Тутельян посоветовал ежедневно употреблять по 150 г ржаного и пшеничного хлеба
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Хлеб является жизненно важным источником питательных веществ для человеческого организма, обеспечивая более трети ежедневного потребления калорий, а также по содержанию витаминов и минералов, таких как витамины группы В, магний и клетчатка, сообщил специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

В хлебе содержатся кремний, селен, медь, кобальт, фосфор и цинк. Также хлеб — это источник пищевых волокон, клетчатки, которая необходима для здоровья кишечной микрофлоры, а значит, и для иммунитета, подчеркнул Тутельян.

Диетолог порекомендовал в день употреблять 150 г ржаного и 150 г пшеничного хлеба (примерно по три-четыре куска). Сдобную выпечку, булочки, пирожки лучше ограничивать, заключил эксперт.

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