Академик РАН Тутельян посоветовал ежедневно употреблять по 150 г ржаного и пшеничного хлеба

Академик РАН, научный руководитель ФИЦ питания и биотехнологии Виктор Тутельян рассказал, что хлеб крайне полезен для человека, его нельзя исключать из рациона.

Хлеб является жизненно важным источником питательных веществ для человеческого организма, обеспечивая более трети ежедневного потребления калорий, а также по содержанию витаминов и минералов, таких как витамины группы В, магний и клетчатка, сообщил специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

В хлебе содержатся кремний, селен, медь, кобальт, фосфор и цинк. Также хлеб — это источник пищевых волокон, клетчатки, которая необходима для здоровья кишечной микрофлоры, а значит, и для иммунитета, подчеркнул Тутельян.

Диетолог порекомендовал в день употреблять 150 г ржаного и 150 г пшеничного хлеба (примерно по три-четыре куска). Сдобную выпечку, булочки, пирожки лучше ограничивать, заключил эксперт.

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