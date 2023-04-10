Академик РАН Тутельян посоветовал ежедневно употреблять по 150 г ржаного и пшеничного хлеба
- Gettyimages.ru
- © REDA&CO
Хлеб является жизненно важным источником питательных веществ для человеческого организма, обеспечивая более трети ежедневного потребления калорий, а также по содержанию витаминов и минералов, таких как витамины группы В, магний и клетчатка, сообщил специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
В хлебе содержатся кремний, селен, медь, кобальт, фосфор и цинк. Также хлеб — это источник пищевых волокон, клетчатки, которая необходима для здоровья кишечной микрофлоры, а значит, и для иммунитета, подчеркнул Тутельян.
Диетолог порекомендовал в день употреблять 150 г ржаного и 150 г пшеничного хлеба (примерно по три-четыре куска). Сдобную выпечку, булочки, пирожки лучше ограничивать, заключил эксперт.
Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва беседе с НСН рассказала о пользе супов.