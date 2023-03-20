Психотерапевт Баев: нейросети бесполезны для анализа поведения людей

Психотерапевт, специалист по анализу выражения лица Михаил Баев выразил мнение, что нейросети бесполезны для анализа поведения людей, поскольку не могут корректно распознавать эмоции.

«Появление выражений истинных эмоций на лице человека — редкое событие, не более 1-2 раз в час. Всё остальное время мы видим фрагментарное выражение лица. Мимика гораздо сложней, и она не состоит только из одних эмоций», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил Баев, нейросети выдают результат в процентах — к примеру, 10% злости, 20% презрения и 5% радости.

«Но какой вывод можно сделать из такого анализа? Он противоречит самой любой концепции выражения эмоций», — добавил он.

Ранее профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков в беседе с «Радио 1» рассказал, какие профессии нейросеть сможет и не сможет заменить.