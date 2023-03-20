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Психотерапевт Баев: нейросети бесполезны для анализа поведения людей

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Психотерапевт, специалист по анализу выражения лица Михаил Баев выразил мнение, что нейросети бесполезны для анализа поведения людей, поскольку не могут корректно распознавать эмоции.
Психотерапевт Баев: нейросети бесполезны для анализа поведения людей
  • globallookpress.com

«Появление выражений истинных эмоций на лице человека — редкое событие, не более 1-2 раз в час. Всё остальное время мы видим фрагментарное выражение лица. Мимика гораздо сложней, и она не состоит только из одних эмоций», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил Баев, нейросети выдают результат в процентах — к примеру, 10% злости, 20% презрения и 5% радости.

«Но какой вывод можно сделать из такого анализа? Он противоречит самой любой концепции выражения эмоций», — добавил он.

Ранее профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков в беседе с «Радио 1» рассказал, какие профессии нейросеть сможет и не сможет заменить.

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