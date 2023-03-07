Узнать больше

Россия намерена увеличить до 80% долю отечественного оборудования в СПГ-проектах

Короткая ссылка
Минэнерго и Минпромторг разработают дорожную карту развития СПГ-оборудования с долей отечественных технологий в 80%.
Россия намерена увеличить до 80% долю отечественного оборудования в СПГ-проектах
  • Gettyimages.ru
  • © MsLightBox

«Минэнерго при поддержке Минпромторга предстоит разработать дорожную карту проекта с долей отечественных технологий в 80% от потребности отрасли, осуществить мониторинг возможностей и рисков российских СПГ-производств с учётом мирового спроса, консолидировать планы компаний по созданию и закупке оборудования и технологий с последующей организацией их серийного выпуска», — сообщает правительство России по итогам совещания о развитии производства СПГ в России.

Отмечается, что заместитель председателя правительства Александр Новак поручил участникам совещания сформировать рабочие группы по направлениям, оценить уровень импортонезависимости в отрасли, создать дорожную карту по локализации оборудования и технологий производства СПГ.

Ранее глава компании «НОВАТЭК» Леонид Михельсон заявил, что первую линию проекта «Арктик СПГ — 2» введут в эксплуатацию в конце 2023 года.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков высказался в беседе с газетой «Известия» о росте спроса на СПГ в Китае.

Как отметил Юшков, в настоящее время Китай вступает в конкуренцию за энергоносители.

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» Юшков выразил мнение, что китайский фактор — один из основных для европейского газового рынка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить