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СК возбудил дело после захвата заложников в магазине в центре Москвы

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Следователи возбудили уголовное дело после захвата заложников в магазине в центре Москвы.
СК возбудил дело после захвата заложников в магазине в центре Москвы
  • © Следственный Комитет РФ

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«По факту захвата заложников в цветочном магазине в центре Москвы возбуждено уголовное дело... по признакам преступлений, предусмотренных ст. 206 УК России (захват заложника), ст. 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов)», — говорится в заявлении.

По данным следствия, 17 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение о захвате неизвестными мужчинами заложников в одном из цветочных магазинов в центре столицы. Также мужчина произвёл выстрелы из травматического пистолета в сотрудника правоохранительных органов.

Ранее прокуратура Москвы подтвердила информацию о задержании двоих мужчин, которые удерживали в цветочном магазине продавщицу.

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