В прокуратуре подтвердили задержание в Москве людей, удерживавших в магазине продавщицу
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Об этом говорится в Telegram ведомства.
«По предварительной информации, двое мужчин, у одного из которых был травматический пистолет, зашли в магазин и удерживали там женщину-продавца. Мужчины задержаны», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что прокуратура Москвы контролирует установление обстоятельств произошедшего, а также принятие процессуальных решений по данному факту.
Ранее сообщалось, что мужчина взял заложников в цветочном магазине в Москве.