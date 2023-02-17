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В прокуратуре подтвердили задержание в Москве людей, удерживавших в магазине продавщицу

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Прокуратура Москвы подтвердила информацию о задержании двоих мужчин, которые удерживали в цветочном магазине продавщицу.
В прокуратуре подтвердили задержание в Москве людей, удерживавших в магазине продавщицу
  • Gettyimages.ru
  • © Choochart Choochaikupt / EyeEm

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«По предварительной информации, двое мужчин, у одного из которых был травматический пистолет, зашли в магазин и удерживали там женщину-продавца. Мужчины задержаны», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что прокуратура Москвы контролирует установление обстоятельств произошедшего, а также принятие процессуальных решений по данному факту.

Ранее сообщалось, что мужчина взял заложников в цветочном магазине в Москве.

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