В прокуратуре подтвердили задержание в Москве людей, удерживавших в магазине продавщицу

Прокуратура Москвы подтвердила информацию о задержании двоих мужчин, которые удерживали в цветочном магазине продавщицу.

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«По предварительной информации, двое мужчин, у одного из которых был травматический пистолет, зашли в магазин и удерживали там женщину-продавца. Мужчины задержаны», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что прокуратура Москвы контролирует установление обстоятельств произошедшего, а также принятие процессуальных решений по данному факту.

Ранее сообщалось, что мужчина взял заложников в цветочном магазине в Москве.