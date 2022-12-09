В Челябинской области зарегистрировали 90 случаев COVID-19 за сутки

В Челябинской области зарегистрировали 90 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

На лечении находятся 1313 пациентов. С начала пандемии коронавирус диагностировали у 394 415 жителей.

Тем временем в Ставропольском крае прививку от гриппа сделали более 1,3 млн человек — это 95% от плана, передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства региона.

В области продолжается вакцинация и от COVID-19.

Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал о главных признаках свиного гриппа у детей.