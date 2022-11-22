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В Крыму матроса приговорили к году условно за призывы к убийству российских военных

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В Крыму суд приговорил матроса из Евпатории к одному году лишения свободы условно за призывы к убийству российских военных, которые участвуют в спецоперации на Украине.
В Крыму матроса приговорили к году условно за призывы к убийству российских военных
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Керченского городского суда.

По данным суда, 36-летний матрос, находясь на судне, которое было пришвартовано возле причала в Керчи, разместил со своего телефона в групповом чате обращение украинских военных с угрозами расправы в адрес российских войск.

В суде рассказали, что после этого матрос призвал двух членов экипажа судна к убийству российских военных, участвующих в спецоперации на Украине.

Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 280 УК России. 

Его приговорили к одному году лишения свободы условно. При этом ему назначен испытательный срок на один год, во время которого он должен своим поведением доказать своё исправление.

В сентябре в Крыму трёх участников диверсии на газопроводе приговорили к 13, 15 и 17 годам колонии.

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