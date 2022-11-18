Российские медики оказали помощь более чем 93 тысячам беженцев с Украины и из Донбасса

За помощью к российским медикам обратились более 93 тыс. беженцев, которые прибыли с Украины и из Донбасса. Об этом сообщил замглавы МЧС России Анатолий Супруновский.

«За медицинской помощью обратились более 93 тыс. человек, в том числе 31 тыс. детей», — приводит ТАСС его слова в ходе заседания Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека.

Супруновский добавил, что психологи оказали помощь 34 тыс. обратившихся.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что вместе с сотрудниками своего аппарата оказала помощь 8 тыс. беженцев из зоны специальной военной операции, оказавшимся на территории России.