Российские медики оказали помощь более чем 93 тысячам беженцев с Украины и из Донбасса
- РИА Новости
«За медицинской помощью обратились более 93 тыс. человек, в том числе 31 тыс. детей», — приводит ТАСС его слова в ходе заседания Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека.
Супруновский добавил, что психологи оказали помощь 34 тыс. обратившихся.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что вместе с сотрудниками своего аппарата оказала помощь 8 тыс. беженцев из зоны специальной военной операции, оказавшимся на территории России.