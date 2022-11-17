Москалькова рассказала о помощи 8 тысячам беженцев из зоны СВО

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что вместе с сотрудниками своего аппарата оказала помощь 8 тыс. беженцев из зоны специальной военной операции, оказавшимся на территории России.

«Эвакуация из зоны боевых действий, получение единовременных выплат, восстановление утраченных документов — только по линии работы нашего аппарата была оказана помощь восьми тысячам человек», — рассказала омбудсмен, выступая на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека.

По словам Москальковой, многие из поступивших обращений касались воссоединения семей. Такая помощь оказывалась не только беженцам, желавшим остаться на территории России, но и тем, кто хотел выехать в третьи страны.

«О нашей работе распространялось немало фейков, заявлялось, что эвакуированные содержатся принудительно, без средств коммуникации, в состоянии едва ли не рабов. Никогда у нас ни дети, ни взрослые не удерживались насильно», — подчеркнула она, добавив, что лично оказала содействие мужчине — многодетному опекуну, желавшему выехать в Польшу.

Российский омбудсмен обратила внимание на то, что беженцы из зоны боевых действий до сих пор испытывают трудности в восстановлении утраченных документов, необходимых для получения социальных выплат, в том числе пенсий.

По её словам, проблемы есть также в оформлении регистрации по месту жительства, в переквалификации и трудоустройстве.