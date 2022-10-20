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Психолог Девяткина перечислила возможные причины лени

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Психолог Анна Девяткина перечислила возможные причины лени.
Психолог Девяткина перечислила возможные причины лени
  • Gettyimages.ru
  • © Tara Moore

«С точки зрения психологии лень — это остановка энергии, когда у человека не происходит мобилизация энергии на действие. Человек не готов ничего делать. С точки зрения социума, лень воспринимается как порок, как отсутствие трудолюбия», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, энергии может не быть при депрессии, эмоциональном выгорании, каких-либо заболеваниях щитовидной железы.

Эксперт также рассказала, с чем может быть связано желание откладывать дела на потом.

«Прокрастинация — это когда у человека нет внутренней мотивации что-то делать. И если он сориентируется и найдёт эту мотивацию, он начнёт что-то делать. Когда человек прокрастинирует, он чаще всего не может выбрать, что ему нравится», — пояснила она.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.

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