Узнать больше

Колокольцев: МВД нужно 42 тысячи сотрудников для работы на новых территориях к 2026 году

Короткая ссылка
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что ведомству необходимо набрать 42 тыс. сотрудников для работы на освобождённых территориях к 2026 году.
Колокольцев: МВД нужно 42 тысячи сотрудников для работы на новых территориях к 2026 году
  • РИА Новости
  • © Александр Астафьев

«До 2026 года, на переходный период, нами заявляется потребность в 42 (тыс. — RT) дополнительной численности — и потом ещё 8 тыс. в 2026 году», — цитирует его РИА Новости.

Колокольцев отметил, что в данный момент приоритетная задача ведомства — создать условия для успешного функционирования подразделений в новых субъектах России.

5 октября в МВД России предложили ввести коды 80, 81, 84 и 85 для госномеров в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить