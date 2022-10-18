Колокольцев: МВД нужно 42 тысячи сотрудников для работы на новых территориях к 2026 году

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что ведомству необходимо набрать 42 тыс. сотрудников для работы на освобождённых территориях к 2026 году.

«До 2026 года, на переходный период, нами заявляется потребность в 42 (тыс. — RT) дополнительной численности — и потом ещё 8 тыс. в 2026 году», — цитирует его РИА Новости.

Колокольцев отметил, что в данный момент приоритетная задача ведомства — создать условия для успешного функционирования подразделений в новых субъектах России.

5 октября в МВД России предложили ввести коды 80, 81, 84 и 85 для госномеров в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.