Колокольцев: МВД нужно 42 тысячи сотрудников для работы на новых территориях к 2026 году
- РИА Новости
- © Александр Астафьев
«До 2026 года, на переходный период, нами заявляется потребность в 42 (тыс. — RT) дополнительной численности — и потом ещё 8 тыс. в 2026 году», — цитирует его РИА Новости.
Колокольцев отметил, что в данный момент приоритетная задача ведомства — создать условия для успешного функционирования подразделений в новых субъектах России.
5 октября в МВД России предложили ввести коды 80, 81, 84 и 85 для госномеров в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.