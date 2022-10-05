МВД предложило ввести коды 80, 81, 84 и 85 для госномеров в новых регионах
- РИА Новости
Проект соответствующего документа появился на портале проектов нормативно-правовых актов, пишет РИА Новости.
В проекте приказа говорится, что Донецкой Народной Республике планируется присвоить код 80. Луганской Народной Республике может быть присвоен код 81.
Херсонская область может получить код 84, а Запорожская область — 85.
5 октября президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договоров и подписал федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.