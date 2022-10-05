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МВД предложило ввести коды 80, 81, 84 и 85 для госномеров в новых регионах

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МВД России предложило ввести коды 80, 81, 84 и 85 для госномеров в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
МВД предложило ввести коды 80, 81, 84 и 85 для госномеров в новых регионах
  • РИА Новости

Проект соответствующего документа появился на портале проектов нормативно-правовых актов, пишет РИА Новости.

В проекте приказа говорится, что Донецкой Народной Республике планируется присвоить код 80. Луганской Народной Республике может быть присвоен код 81. 

Херсонская область может получить код 84, а Запорожская область — 85.

5 октября президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договоров и подписал федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

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