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Самарские медики посоветовали соблюдать режим сна для поддержания здоровья

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Специалисты Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики посоветовали соблюдать режим сна для поддержания хорошего самочувствия.
Самарские медики посоветовали соблюдать режим сна для поддержания здоровья
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Об этом сообщает sovainfo.ru.

«Ложиться нужно до 23:00, потому что в это время активно вырабатывается гормон сна — мелатонин. Он замедляет процессы старения в организме, влияет на уровень гормона роста, помогает бороться со стрессом, уменьшает жировую прослойку в теле, увеличивает размер мышц, обладает противораковыми свойствами, поддерживает иммунитет и контролирует аппетит», — заявили эксперты.

По словам медиков, недостаток сна может негативно отразиться на работе всего организма.

«Недостаток сна — серьёзное препятствие на пути к формированию полезных привычек и отличный катализатор вредных», — добавили специалисты.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.

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