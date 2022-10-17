Самарские медики посоветовали соблюдать режим сна для поддержания здоровья

Специалисты Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики посоветовали соблюдать режим сна для поддержания хорошего самочувствия.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

«Ложиться нужно до 23:00, потому что в это время активно вырабатывается гормон сна — мелатонин. Он замедляет процессы старения в организме, влияет на уровень гормона роста, помогает бороться со стрессом, уменьшает жировую прослойку в теле, увеличивает размер мышц, обладает противораковыми свойствами, поддерживает иммунитет и контролирует аппетит», — заявили эксперты.

По словам медиков, недостаток сна может негативно отразиться на работе всего организма.

«Недостаток сна — серьёзное препятствие на пути к формированию полезных привычек и отличный катализатор вредных», — добавили специалисты.

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