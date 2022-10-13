В Пермском крае зарегистрировали 642 случая COVID-19 за сутки

В Пермском крае зарегистрировали 642 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Заболевшие выявлены в 29 территориях края. Госпитализированы за минувшие 24 часа 49 жителей, выздоровели 1040.

Общее число заболевших в регионе достигло 438 938.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге подтвердили 951 случай коронавируса за сутки, передают «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб. Госпитализированы 123 пациента. Вылечились 2349 петербуржцев.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.