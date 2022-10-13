В Пермском крае зарегистрировали 642 случая COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Заболевшие выявлены в 29 территориях края. Госпитализированы за минувшие 24 часа 49 жителей, выздоровели 1040.
Общее число заболевших в регионе достигло 438 938.
Также стало известно, что в Санкт-Петербурге подтвердили 951 случай коронавируса за сутки, передают «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб. Госпитализированы 123 пациента. Вылечились 2349 петербуржцев.
Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.