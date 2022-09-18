Аналитик Лынова посоветовала не предоставлять приложениям доступ к камере и контактам
В беседе с агентством «Прайм» она рекомендовала внимательно изучать описание приложений.
«Иногда с виду ненужные разрешения могут быть необходимы для корректной работы неочевидных или ещё недоступных/неизученных для пользователя функций», — отметила Лынова.
Например, для сканирования текста документов приложениям может быть необходим доступ к камере, пояснила она.
Ранее директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов в беседе с URA.RU посоветовал для создания надёжного пароля использовать значимую фразу или строчку из песни, сделав из неё аббревиатуру.