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Аналитик Лынова посоветовала не предоставлять приложениям доступ к камере и контактам

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Аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова посоветовала не предоставлять приложениям телефона доступ к камере, микрофону и контактам без необходимости.

В беседе с агентством «Прайм» она рекомендовала внимательно изучать описание приложений.

«Иногда с виду ненужные разрешения могут быть необходимы для корректной работы неочевидных или ещё недоступных/неизученных для пользователя функций», — отметила Лынова.

Например, для сканирования текста документов приложениям может быть необходим доступ к камере, пояснила она.

Ранее директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов в беседе с URA.RU посоветовал для создания надёжного пароля использовать значимую фразу или строчку из песни, сделав из неё аббревиатуру.

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