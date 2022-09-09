Москалькова заявила о получении более 26 тысяч обращений в первом полугодии 2022 года

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что за первое полугодие 2022 года на её имя поступило более 26 тыс. обращений.

Об этом она рассказала после лекции для студентов Морского государственного университета имени Невельского.

«Ежегодно в мой адрес поступают десятки тысяч обращений. В 2021 году — более 57 тыс. обращений, за первое полугодие 2022 года — более 26 тыс.», — цитирует её РИА Новости.

Как отметила омбудсмен, её аппарат инициирует проверки и обращается к органам прокуратуры, следствия, другим государственным органам и институтам гражданского общества.

«За первое полугодие 2022 года помощь получили более 10 тыс.», — добавила уполномоченный.

Ранее Москалькова рассказала, чем опасно заключение под стражу по подозрению в экономическом преступлении.