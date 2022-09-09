Москалькова заявила о получении более 26 тысяч обращений в первом полугодии 2022 года
Об этом она рассказала после лекции для студентов Морского государственного университета имени Невельского.
«Ежегодно в мой адрес поступают десятки тысяч обращений. В 2021 году — более 57 тыс. обращений, за первое полугодие 2022 года — более 26 тыс.», — цитирует её РИА Новости.
Как отметила омбудсмен, её аппарат инициирует проверки и обращается к органам прокуратуры, следствия, другим государственным органам и институтам гражданского общества.
«За первое полугодие 2022 года помощь получили более 10 тыс.», — добавила уполномоченный.
Ранее Москалькова рассказала, чем опасно заключение под стражу по подозрению в экономическом преступлении.