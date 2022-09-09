военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Москалькова заявила о получении более 26 тысяч обращений в первом полугодии 2022 года

Короткая ссылка
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что за первое полугодие 2022 года на её имя поступило более 26 тыс. обращений.

Об этом она рассказала после лекции для студентов Морского государственного университета имени Невельского.

«Ежегодно в мой адрес поступают десятки тысяч обращений. В 2021 году — более 57 тыс. обращений, за первое полугодие 2022 года — более 26 тыс.», — цитирует её РИА Новости.

Как отметила омбудсмен, её аппарат инициирует проверки и обращается к органам прокуратуры, следствия, другим государственным органам и институтам гражданского общества.

«За первое полугодие 2022 года помощь получили более 10 тыс.», — добавила уполномоченный.

Ранее Москалькова рассказала, чем опасно заключение под стражу по подозрению в экономическом преступлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить