Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, чем опасно заключение под стражу по подозрению в экономическом преступлении.

«Мы были с вами свидетелями изменения уголовного законодательства в сторону либерализации и попыток побудить правоохранительную систему к тому, чтобы бизнесмены отвечали за экономические преступления в этой сфере именно экономически, чтобы для их наказания использовались экономические рычаги», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Тем не менее, отметила омбудсмен, сегодня наблюдается много уголовных дел, по которым за экономические преступления применяется такая мера, как заключение под стражу.

«Опасность такой меры пресечения, как заключение под стражу, заключается в том, что если установлена невиновность человека, если удаётся понять, что это было заказное дело, то освобождение человека не поможет восстановлению разрушенного бизнеса. Даже если человек выпадает из системы управления бизнесом на несколько месяцев и находится под домашним арестом, восстановить дело иногда просто невозможно», — сказала Москалькова.

По её словам, бизнес может перейти к другим лицам или просто разрушиться.

Как добавила омбудсмен, потерянные экономические цепочки, вопросы правозащиты и экономической системы очень тесно связаны друг с другом.

Ранее Москалькова рассказала, что за полгода количество обращений по вопросам получения образования сократилось более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.