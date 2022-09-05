Москва одобрила строительство 17,5 млн квадратных метров недвижимости с начала года

Москва одобрила строительство 17,5 млн кв. м недвижимости с начала 2022 года, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Инвестиционное сообщество с уверенностью смотрит в будущее развитие Москвы. Помимо уже реализуемых проектов, девелоперы планируют и согласовывают новые проекты. Только с января по конец августа город одобрил строительство 17,5 млн кв. м всех типов недвижимости в столице», — сообщил Бочкарёв.

По его словам, такой интерес к реализации девелоперских проектов связан с их высокой маржинальностью, а также с курсом градостроительной политики, которую проводит Строительный комплекс.

«Москва в дополнение к федеральному пакету мер поддержки приняла свой комплекс решений, стимулирующих бизнес и строительную отрасль в частности», — напомнил заммэра.

Со своей стороны, глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова подчеркнула, что наибольший объём одобренных строек приходится на долю жилья — около 8,3 млн кв. м, однако вырос запрос и на реализацию проектов коммерческой недвижимости.

«Помимо жилья, город согласился со строительством почти 4 млн кв. м недвижимости промышленного назначения. Еще более 3,5 млн кв. м разрешено построить под офисное назначение. Кроме того, город одобрил реализацию торговых объектов площадью почти 1,8 млн кв. м», — уточнила она.

С начала года состоялось 28 заседаний Градостроительно-земельной комиссии Москвы.