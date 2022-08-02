Роспотребнадзор заявил о доминировании в России вариантов «омикрона» BA.4 и BA.5

Последние две недели в России доминируют варианты BA.4 и BA.5 штамма коронавируса «омикрон», сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Как пишет РИА Новости, на них приходится 82,58% выявленных случаев COVID-19.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что коронавирусная инфекция у пациентов в России в основном протекает в лёгкой форме, сопоставимой с ОРВИ.

Также академик РАН Геннадий Онищенко напомнил в беседе с ФАН о важности ревакцинации от COVID-19. Он отметил, что идёт рост заболевших из-за новых вариаций «омикрона» BA.5 и BA.2, которые более контагиозны.