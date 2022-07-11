В России началась продажа ввезённых по паралелльному импорту видеоигр

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В России на некоторых торговых площадках началась продажа ввезённых по паралелльному импорту видеоигр. Об этом сообщил ТАСС.
В России началась продажа ввезённых по паралелльному импорту видеоигр
  • © РИА Новости / Сергей Кузнецов

Отмечается, что на маркетплейсах Wildberries и Ozon начали продавать видеоигры Gran Turismo 7 и Ghostwire Tokyo c русскими субтитрами. Релизы этих игр в России компания Sony отменила в марте 2022 года. 

При этом в пресс-службе Wildberries агентству подтвердили, что продавцы маркетплейса ввозят видеоигры по паралелльному импорту, но не уточнили, из каких стран.

Ранее СМИ писали, что Минцифры и депутаты Госдумы обсуждают с российскими IT-компаниями государственную поддержку отечественного средства разработки видеоигр, известного также как игровой движок.

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