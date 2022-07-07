«Ъ»: власти России намерены поддержать создание отечественного игрового движка

Короткая ссылка
Минцифры и депутаты Госдумы обсуждают с российскими IT-компаниями государственную поддержку разработки отечественного средства разработки видеоигр, известного также как игровой движок.
«Ъ»: власти России намерены поддержать создание отечественного игрового движка
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Отмечается, что данный вопрос, в частности, обсуждают с VK. Проект могут профинансировать через грантовую программу Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ).

По данным издания, эксперты называют проект дорогим, но технически возможным. Главными сложностями считаются обширная экосистема программных продуктов у уже существующих движков, а также сложности, вызванные необходимостью адаптировать для нового движка видеокарты официально покинувших Россию производителей.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон, содержащий меры налоговой поддержки для стимулирования развития российской IT-отрасли.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT принятие Госдумой данного закона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить