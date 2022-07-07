«Ъ»: власти России намерены поддержать создание отечественного игрового движка

Минцифры и депутаты Госдумы обсуждают с российскими IT-компаниями государственную поддержку разработки отечественного средства разработки видеоигр, известного также как игровой движок.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Отмечается, что данный вопрос, в частности, обсуждают с VK. Проект могут профинансировать через грантовую программу Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ).

По данным издания, эксперты называют проект дорогим, но технически возможным. Главными сложностями считаются обширная экосистема программных продуктов у уже существующих движков, а также сложности, вызванные необходимостью адаптировать для нового движка видеокарты официально покинувших Россию производителей.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон, содержащий меры налоговой поддержки для стимулирования развития российской IT-отрасли.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT принятие Госдумой данного закона.