Экономист Беляев поддержал закон о налоговых стимулах для развития IT-отрасли в России

Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT принятие Госдумой закона, содержащего меры налоговой поддержки для стимулирования развития российской IT-отрасли.

«Мы не должны видеть изолированно IT-отрасль, а должны понимать, что она является основой, на которой в ближайшее время будут базироваться все отрасли производства. То есть это базовая отрасль. Её надо поддерживать всеми мерами, поскольку это стратегическая основа, которая создаёт экономическую и любую другую безопасность государства... Она должна развиваться в кратчайшие сроки и на основе импортозамещения», — подчеркнул эксперт.

Экономист оценил предложенные меры как «своевременные и действенные».

«Они касаются не просто дополнительных вливаний, а снижения налогового бремени. Создаётся та бизнес-среда, где эта отрасль может развиваться достаточно успешно», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон, содержащий меры налоговой поддержки для стимулирования развития российской IT-отрасли.

Отмечается, что документ устанавливает инвестиционный налоговый вычет по расходам на оплату установки, тестирования, адаптации и модификации программного обеспечения и баз данных, включённых в единый реестр российского софта, а также объектов основных средств, включённых в единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Вычет будет предоставляться и по расходам на обучение работников, обслуживающих такой софт, базы данных и объекты.