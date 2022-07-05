Госдума приняла закон о налоговых стимулах для развития IT-отрасли в России

Короткая ссылка
Госдума приняла закон, содержащий меры налоговой поддержки для стимулирования развития российской IT-отрасли.
Госдума приняла закон о налоговых стимулах для развития IT-отрасли в России
  • Gettyimages.ru

Как пишет РИА Новости, документ, в частности, устанавливает инвестиционный налоговый вычет по расходам на оплату установки, тестирования, адаптации и модификации программного обеспечения и баз данных, включённых в единый реестр российского софта, а также объектов основных средств, включённых в единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Вычет будет предоставляться и по расходам на обучение работников, обслуживающих такой софт, базы данных и объекты.

Для организаций, проектирующих и разрабатывающих электронную (радиоэлектронную) продукцию, электронную компонентную базу, а также материалы и технологии для такой базы (по утверждённому правительством России перечню), понижается налог на прибыль: в федеральный бюджет ставка будет 3%, в бюджеты регионов — 0%. Аналогичные ставки будут действовать для производителей такой продукции и компонентной базы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить