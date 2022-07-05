Госдума приняла закон о налоговых стимулах для развития IT-отрасли в России

Госдума приняла закон, содержащий меры налоговой поддержки для стимулирования развития российской IT-отрасли.

Как пишет РИА Новости, документ, в частности, устанавливает инвестиционный налоговый вычет по расходам на оплату установки, тестирования, адаптации и модификации программного обеспечения и баз данных, включённых в единый реестр российского софта, а также объектов основных средств, включённых в единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Вычет будет предоставляться и по расходам на обучение работников, обслуживающих такой софт, базы данных и объекты.

Для организаций, проектирующих и разрабатывающих электронную (радиоэлектронную) продукцию, электронную компонентную базу, а также материалы и технологии для такой базы (по утверждённому правительством России перечню), понижается налог на прибыль: в федеральный бюджет ставка будет 3%, в бюджеты регионов — 0%. Аналогичные ставки будут действовать для производителей такой продукции и компонентной базы.