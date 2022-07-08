Специалисты по туризму сообщили о росте спроса на посуточную аренду жилья в Краснодарском крае

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Спрос на посуточную аренду жилья в Краснодарском крае в июне 2022 года вырос в полтора раза.
Специалисты по туризму сообщили о росте спроса на посуточную аренду жилья в Краснодарском крае
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на портал Суточно.ру.

На Сочи пришлось 28% всех бронирований.

В тройку лидеров также вошли Адлер и Краснодар. Далее следуют Геленджик, Анапа, Сириус, Новороссийск, Эсто-Садок, Лазаревское и Ейск.

Средняя продолжительность аренды — шесть суток.

Ранее директор по развитию и коммуникациям Tvil.ru Оксана Шустикова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказалась об электронных путёвках.

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