Специалисты по туризму сообщили о росте спроса на посуточную аренду жилья в Краснодарском крае
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Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на портал Суточно.ру.
На Сочи пришлось 28% всех бронирований.
В тройку лидеров также вошли Адлер и Краснодар. Далее следуют Геленджик, Анапа, Сириус, Новороссийск, Эсто-Садок, Лазаревское и Ейск.
Средняя продолжительность аренды — шесть суток.
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