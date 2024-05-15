Politico: Украина требует от США разрешить удары по России американским оружием
- AFP
Как сообщается в публикации, украинские депутаты пытаются заставить американские власти отменить запрет на применение полученного от США вооружения для ударов по России.
Парламентарии намерены обратиться за поддержкой в этом вопросе к конгрессу, отмечает издание.
Между тем в администрации президента США Джо Байдена заявили, что пока не планируют менять свою политику. По словам американского чиновника, Вашингтон оказывает помощь Украине для обороны, а не для наступательных операций, передаёт Politico.
Ранее немецкий генерал в отставке Роланд Катер призвал искать варианты выхода из украинского конфликта.