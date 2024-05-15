Захарова: Блинкен приехал в Киев поглумиться и поиздеваться над украинцами

Визит госсекретаря Соединённых Штатов Энтони Блинкена в Киев и его выступление в одном из баров похоже на то, что американский чиновник приехал поглумиться над украинским народом, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Об этом она сказала в эфире Радио Sputnik.

Блинкен 14 мая во время визита в Киев в компании главы МИД Украины Дмитрия Кулебы поел местной пиццы, спел с группой в баре и сыграл на гитаре.

«Эти все песни под гитару, вот эта скабрезность в манере подачи информации самим Блинкеном, эта пренебрежительность, абсолютное высокомерие, постоянный цинизм зашкаливающий», — заявила Захарова.

По её словам, американские деятели приезжают туда, чтобы поглумиться и засвидетельствовать своё «кровавое деяние», на «уровне вампиризма» подпитаться эмоциями трагедии.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский упрекнул Блинкена за «концерт» американского дипломата в Киеве в то время, когда украинцев отлавливают на улицах и отправляют в «мясорубку».