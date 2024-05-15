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Депутат: шансы принятия законопроекта о запрете продажи энергетиков детям велики

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Полина Полетаева
Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT рассказал о важности законопроекта о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним.
Депутат: шансы принятия законопроекта о запрете продажи энергетиков детям велики
  • Gettyimages.ru

По словам собеседника RT, работа над законопроектом идёт достаточно давно.

«Действительно, межфракционная инициатива. Текст перерабатывался и переносился. Законопроект был внесён в Госдуму, и в понедельник его рассмотрела правительственная комиссия. Я очень благодарен Вячеславу Володину, который публично поддержал его. Это значит, что шансы на принятие очень велики», — рассказал Нилов.

Он назвал энергетики «дрянью» и призвал информировать об их опасности для здоровья.

«Если мы говорим про демографию, про здоровье, про народосбережение, то вот эту дрянь надо запретить продавать, рекламировать и всех информировать (о вреде здоровью. — RT). И все законопроекты межфракционные уже в Государственной думе. Поэтому лёд, слава богу, тронулся. Надеюсь, что в ближайшее время будет этот запрет введён», — заключил парламентарий.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты всех фракций внесли в ГД законопроект о запрете розничной продажи энергетиков несовершеннолетним.

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