Лавров: Россия и ОИС будут бороться с исламофобией и русофобией в мире

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва вместе с Организацией исламского сотрудничества (ОИС) продолжит бороться с исламофобией, христианофобией и русофобией в мире.

Об этом глава российского МИД рассказал во время выступления на Форуме молодых дипломатов стран ОИС.

«Готовы и далее совместно с ОИС способствовать межрелигиозному и межкультурному диалогу, защищать общие для всех мировых религий духовно-нравственные ценности, бороться с исламофобией, христианофобией и русофобией и другими формами расовой и этнокультурной нетерпимости», — передаёт его слова ТАСС.

Конференция проходит на полях международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Ранее Лавров заявил, что Россия сражается за тех, кто хочет «жить своим умом» и не испытывать новых проявлений нацизма.