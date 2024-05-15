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Лавров: Россия и ОИС будут бороться с исламофобией и русофобией в мире

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва вместе с Организацией исламского сотрудничества (ОИС) продолжит бороться с исламофобией, христианофобией и русофобией в мире.
Лавров: Россия и ОИС будут бороться с исламофобией и русофобией в мире
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД России

Об этом глава российского МИД рассказал во время выступления на Форуме молодых дипломатов стран ОИС.

«Готовы и далее совместно с ОИС способствовать межрелигиозному и межкультурному диалогу, защищать общие для всех мировых религий духовно-нравственные ценности, бороться с исламофобией, христианофобией и русофобией и другими формами расовой и этнокультурной нетерпимости», — передаёт его слова ТАСС.

Конференция проходит на полях международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Ранее Лавров заявил, что Россия сражается за тех, кто хочет «жить своим умом» и не испытывать новых проявлений нацизма.

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