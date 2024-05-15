Лавров: Россия и ОИС будут бороться с исламофобией и русофобией в мире
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Об этом глава российского МИД рассказал во время выступления на Форуме молодых дипломатов стран ОИС.
«Готовы и далее совместно с ОИС способствовать межрелигиозному и межкультурному диалогу, защищать общие для всех мировых религий духовно-нравственные ценности, бороться с исламофобией, христианофобией и русофобией и другими формами расовой и этнокультурной нетерпимости», — передаёт его слова ТАСС.
Конференция проходит на полях международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».
Ранее Лавров заявил, что Россия сражается за тех, кто хочет «жить своим умом» и не испытывать новых проявлений нацизма.