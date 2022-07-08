Аналитик Ульянов одобрил идею ввести уголовную ответственность за утечки персональных данных

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Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с радио «Комсомольская правда» поддержал идею проекта закона, согласно которому представителям бизнеса может грозить уголовная ответственность, когда допущенные ими утечки данных привели к тяжким последствиям.
Аналитик Ульянов одобрил идею ввести уголовную ответственность за утечки персональных данных
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

«И сами компании, и должностные лица, конечно, должны нести ответственность, когда происходят такие серьёзные утечки, которые влияют на жизнь многих людей. Я знаю случаи, когда люди фактически меняют место жительства из-за того, что их информация была скомпрометирована в рамках тех же самых доставок еды или товаров», — заявил Ульянов.

Закон также предусматривает административную ответственность. Штраф для должностных лиц может составить от 500 тыс. до 700 тыс. рублей, а для юрлиц и ИП — 1% от совокупной выручки за год.

Ранее директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от мошенников.

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