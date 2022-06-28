Директор по персоналу Санина дала советы для успешного прохождения собеседования
- Gettyimages.ru
В первую очередь эксперт порекомендовала изучить информацию о компании и саму вакансию. По мнению Саниной, осведомлённость о деталях покажет рекрутеру заинтересованность соискателя и расположит работодателя.
«Стоит прочитать своё резюме с позиции рекрутера: подумайте, какие вопросы могут у него возникнуть, и подготовьте ответы на них», — отметила она в беседе с Life.ru.
На самом интервью специалист посоветовала быть естественным и не нервничать.
«Собеседование — это диалог, поэтому не бойтесь задавать уточняющие вопросы, переспросите, если вам что-то непонятно, и даже шутите, если это уместно. Всё это покажет вашу заинтересованность и профессионализм», — добавила эксперт.
Ранее, по сообщениям НСН, заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, каких сотрудников чаще всего ищут столичные работодатели.