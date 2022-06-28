Директор по персоналу Санина дала советы для успешного прохождения собеседования

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала, как подготовиться к собеседованию, чтобы оно прошло успешно.

В первую очередь эксперт порекомендовала изучить информацию о компании и саму вакансию. По мнению Саниной, осведомлённость о деталях покажет рекрутеру заинтересованность соискателя и расположит работодателя.

«Стоит прочитать своё резюме с позиции рекрутера: подумайте, какие вопросы могут у него возникнуть, и подготовьте ответы на них», — отметила она в беседе с Life.ru.

На самом интервью специалист посоветовала быть естественным и не нервничать.

«Собеседование — это диалог, поэтому не бойтесь задавать уточняющие вопросы, переспросите, если вам что-то непонятно, и даже шутите, если это уместно. Всё это покажет вашу заинтересованность и профессионализм», — добавила эксперт.

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