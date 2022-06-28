Медведев: Россия борется не с народом Украины, а с нацистами

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В ходе оказания помощи ДНР и ЛНР Россия борется не с украинским народом, а с нацистами, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Оказывая помощь Донецкой и Луганской народным республикам, Россия ведёт борьбу не с украинским народом. Борьба идёт с омерзительными нацистами, экстремистскими группировками», — сказал Медведев в интервью газете «Аргументы и факты».

По его словам, власти Украины долго не обращали внимания на волю жителей Донбасса, которые желали говорить на родном языке.

«Цель спецоперации — дать отпор неонацистским, фашиствующим силам, которые пришли на Украине к власти и много лет терроризировали население республик Донбасса», — добавил он.

Ранее посол России Анатолий Антонов призвал Соединённые Штаты прекратить потворствовать геноциду русскоязычного населения и стравливать два братских народа. Так он отреагировал на заявление Пентагона о намерении передать Вооружённым силам Украины реактивные системы залпового огня HIMARS.

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